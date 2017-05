GMHütter Rat entscheidet Mitte Juni GMHütter Mehrheit für Flächenverkauf an Burger King offen

GMHütter Mehrheit für Flächenverkauf an Burger King offen MEC öffnen

Ein Grundstück mit guter Lage: Die Fläche der ehemaligen Spedition Dälken an der Ecke Heinrich-Stürmann-Wegs/Klöcknerstraße (L95), für die es neben Burger King zwei weitere Interessenten gibt. Foto Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Wird es nichts mit dem Standort für einen Burger King in GMHütte? Nachdem sich der Rat im April auch für eine mögliche Ansiedlung der Schnellrestaurant-Kette an der Klöcknerstraße offen gezeigt hatte, gab es vergangenen Mittwoch im Verwaltungsausschuss (VA) erst einmal keine Mehrheit für den Verkauf der Fläche an das „Fast Food“-Unternehmen.