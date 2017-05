Pfingstwochenende König gesucht: Volksschützenfest 2017 in Holsten-Mündrup

König gesucht: Volksschützenfest 2017 in Holsten-Mündrup MEC öffnen

Kinder an die Macht: Die Geschwister Lukas und Laura Huwald regierten als Kinderkönigspaar in Holsten-Mündrup allein. Der eigentliche Thron blieb 2016 verwaist. Archivfoto: Frank Muscheid

Georgsmarienhütte. Am Pfingstwochenende ist es wieder soweit: Am Samstag und Sonntag feiert der Schützenverein Holsten-Mündrup in den Anlagen der Gaststätte Rose, Im Mündrup 11, sein Volksschützenfest. Und vielleicht regiert dann – im 113. Jahr der Vereinsgeschichte – nach einem gut einjährigen Interregnum auch wieder ein Schützenkönig die rund 190 Vereinsmitglieder.