13 „Jugend liest“-Termine in GMHütte Comeback des Julius-Club in der Hüttenstadt

Georgsmarienhütte. Erstmals seit 2009 wird in diesem Jahr wieder das besondere Lese-Ferienprogramm „Julius Club“, das sich an Jugendliche von 11 bis 14 Jahren richtet, in der GMHütter Stadtbibliothek angeboten.

Auftaktveranstaltung ist am Freitag, 9. Juni, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek an der Schoonebeekstraße. Unter anderem mit einem Bookslam® wird dann das Julius-Regal mit seinen über 150 aktuellen Jugendbüchern eröffnet und es erfolgt die Verteilung der „Julius-Club-Cards. Insgesamt 82 Bücher konnten mit Mitteln der VGH-Stiftung angeschafft werden.

13 Veranstaltungen für Club-Mitglieder

Die Stiftung hat den Julius-Club, dessen Abkürzung für „Jugend liest und schreibt“ steht, vor elf Jahren zusammen mit der Büchereizentrale Niedersachsen ins Leben gerufen. 2017 findet das Leseangebot vom 9. Juni bis 9. August in 52 Öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens statt. Eine Anmeldung für den Julius-Club ist bis eine Woche vor Ende möglich.

Wer in dieser Zeit aus dem breiten Angebot an Büchern mindestens zwei gelesen und bewertet hat, erhält am Ende das Julius-Diplom, ein Geschenk und kann an der Abschlussparty am 10. August teilnehmen. Die beiden lesefreudigsten Klassen erhalten zudem 50 Euro für ihre Klassenkasse. Darüber hinaus gibt es Sonderpreise für Vielleser und besonders kreative Beiträge.

Begleitend bietet die Stadtbibliothek Georgsmarienhütte insgesamt 13 Veranstaltungen für Club-Mitglieder an. Unter anderen steht der Besuch eines Pferdehofes, eine Lesung in der Bibliothek, ein Buch backen, ein Spieleabend, ein Picknick in Kasinopark mit Lesung, Geheimschriften entziffern und virtuelle Welten besuchen auf dem Programm. Zusammen mit lokalen Partnern wie der Buchhandlung Sedlmair und den Nebenstellen der Bibliothek ist ein abwechslungsreiches Angebot für alle Altersstufen erstellt worden.

Schreibworkshop mit Susanne Mischke

Einen besonderen Höhepunkt gibt es gleich zu Beginn, wenn die bekannte Autorin Susanne Mischke am Donnerstag, 15. Juni, zu einem Schreibworkshop ins Gymnasium Oesede kommt. Die Veranstaltung mit dem Thema „Freundschaft“ wird nur an zwei Orten in Niedersachsen angeboten.

Das gesamte „Julius Club“-Angebot ist wie immer kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt einfach online über die Webseite www.julius-club.de oder in der Stadtbibliothek. Für die einzelnen Club-Veranstaltungen kann man sich ebenfalls in der Bibliothek anmelden. Das gesamte Programm kann auch auf der Webseite der Bibliothek unter stadtbibliothek-georgsmarienhuette.de/Termin/Termin.10/JULIUS-CLUB/index.html eingesehen werden.