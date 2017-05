Zwölf Stunden zur Ader gelassen Spendemarathon des DRK in Oesede: 183 gaben ihr Blut

Georgsmarienhütte. Nach dem ersten sehr erfolgreichen Blutspendemarathon des Ortsverbands Oesede des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor fünf Jahren gab es am Samstag eine Neuauflage. Gemeinsam mit dem Blutspendedienst aus Springe ging es einen ganzen Tag lang bis in die späten Abendstunden im DRK-Zentrum Oesede in die zweite Runde. Insgesamt 183 Spender folgten dem Aufruf des Ortsverbandes.

Das lag zwar weit unterhalb des Ergebnisses des ersten Marathons, bedauerte Claudia Rehaag, die erste Vorsitzende des Ortsvereins, sie war dennoch nicht unzufrieden. „Wir hatten zwar auf gutes Wetter gehofft, aber am Samstag war das Wetter für unsere Aktion einfach zu gut. Wir konnten aber immerhin auch 20 Erstspender verzeichnen.“

Ziel des zweiten Blutspendemarathons war es, nicht allein langjährige Spenderinnen und Spender anzusprechen, sondern vor allem gezielt junge Menschen als neue Blutspender zu gewinnen und auf die Wichtigkeit der Blutspende hinzuweisen. „Wenn diese Menschen dann auch zukünftig zu den Spendenterminen kommen, wäre das gleich ein doppelter Erfolg. Mit 500 Milliliter seines Blutes kann jeder Spender ein Teil der guten Sache werden“, wie es vom Ortsverband heißt.

Mittlere Jahrgänge brechen weg

„Uns brechen die 30- bis 45-jährigen Spender allmählich weg, deshalb organisieren wir diesen Marathon familienorientiert“, erläuterte Rehaag, Eingebettet war die Aktion daher in ein vielfältiges Rahmenprogramm als buntes Fest für die ganze Familie. Während die Eltern Blut spendeten, konnten sich die Kinder an verschiedenen Spielstationen wie beispielsweise auf der Hüpfburg austoben, eine Runde auf der Gokartbahn drehen, sich an der Torwand als Fußballprofi zeigen oder ein ruhiges Händchen am „Heißen Draht“ beweisen.

Eine weitläufige Carrera-Bahn zog nicht allein die jüngeren Formel 1-Piloten an, wie sich zeigte. Zum Relaxen und für Wellness wartete die Beautylounge mit Fuß- und Gesichtsmassagen auf. Kinderschminken, Buttons basteln und eine Kistenrollbahn ergänzten die abwechslungsreiche Kurzweil.

Jedes Los ein Gewinn

Als besonderen Anreiz für Blutspender hatte der DRK-Ortsverein viele heimische Unternehmer und Einzelhändler als Sponsoren für eine Tombola für einen oder sogar mehrere Preise gewinnen können. Jeder Blutspender erhielt vor der Abgabe der Blutspende ein Los für die große Tombola mit attraktiven Gutscheinen und Sachpreisen. Nieten gab es keine, jedes Los war ein Gewinn, wobei als einer der Hauptpreise ein Reisegutschein über 100 Euro hervorstach.

Spenden dürfen alle gesunden Erwachsenen ab 18 Jahren und 50 kg. Wichtig war deshalb der Personalausweis, sozusagen als Eintrittskarte. Dörte Herkenhoff aus Kloster Oesede spendete bereits zum 27. Mal ihr Blut. „In den letzten zwei Jahren habe ich das leider versäumt, und ich wollte mal wieder etwas Gutes tun.“

Auch Helfer brauchen Hilfe

„Man kann auch jederzeit selbst in eine Situation kommen, die eine Bluttransfusion erfordert. Dann ist man froh, wenn man auf entsprechende Konserven zurückgreifen kann“, machte ein älterer Spender seine Motivation deutlich.

Nach der Anmeldung hieß es, zunächst einen umfangreichen Fragebogen auszufüllen, ehe einer der zwei Ärzte den Blutdruck und den sogenannten HB-Wert feststellte. Danach ging es an die Kanüle: Das abgenommene Blut wurde mittels Strich-Code registriert und im Labor des Blutspendedienstes Springe auf seine Verwendbarkeit geprüft. Neben den gesetzlichen Vorschriften sind die DRK-Blutspendedienste auch ethischen Grundsätzen verpflichtet, festgeschrieben im Kodex des Internationalen Roten Kreuzes. Kernpunkt ist vor allem die Freiwilligkeit, finanzieller Gewinn darf darüber hinaus kein Motiv weder für den Spender noch für die Betreiber einer Blutspendeeinrichtung sein.

80 Ehrenamtliche in drei Schichten

Davon ausgenommen ist natürlich eine angemessene Verköstigung zur Stärkung. Und die fiel augenfällig ebenso opulent wie ausgewogen aus. Neben leckeren Brötchen gab es mittags als Snack zwischendurch diverse Süppchen; am Nachmittag war für Kaffee und Kuchen gesorgt, ehe am frühen Abend Leckeres mit appetitanregenden Düften vom Grill herüberwehte. „Rund 80 ehrenamtliche Mitarbeiter stehen heute in drei Schichten für die verschiedensten Aufgaben ihren Mann oder ihre Frau, berichtete Rehaag. „Zum Glück verfügen wir über eine riesige Küche. Alle Köstlichkeiten sind natürlich kostenfrei, sowohl für den Spender als auch für den Besucher.“

Blutspendeausweis

Täglich werden in Deutschland rund 15000 Blutspenden benötigt. Ohne das Engagement von ehrenamtlichen Helfern wie dem des Ortsvereins Oesede ist das Blutspendewesen in Deutschland undenkbar. Die Einführung des bundesweit einheitlichen Blutspendeausweises im Scheckkartenformat kann bei Unfall oder aus anderen Gründen für den Spender eine wertvolle Zeitersparnis bringen, sollte eine Transfusion notwendig werden.