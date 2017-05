Blasorchester trifft Union Musicale Deutsch-französisches Freundschaftskonzert in GMHütte

Georgsmarienhütte. Am Wochenende weilte die Union Musicale de Saint Macaire en Mauges, der französischen Partnergemeinde, in Georgsmarienhütte. Gemeinsam mit dem Blasorchester Georgsmarienhütte spielten die Gäste am Freitag ein Konzert im Rathaus.

Bürgermeister Ansgar Pohlmann begrüßte die Gäste und freute sich über „Menschen, die sich verstehen und gemeinsam auf den Putz hauen, sprich: Musik machen.“ Besucher und Gastgeber tauschten noch ausgiebig Freundschaftsbekundungen aus, bevor Ansgar Pohlmann überleitete zum Kern der Sache: „Jetzt gibts Musik!“

Das Blasorchester machte den Anfang mit zwei ruhigeren Stücken: „So in Love“ von Cole Porter und „You´re the First, the Last, my Everything“ von Soul-Daddy Barry White. Mit dem bekannten Titel „Sway“ ließ das Ensemble ein Faible für Latin-Klänge erkennen. Das Orchester kam hörbar in Fahrt und beschloss das Set mit „My Name Is Nobody“ von Ennio Morricone, das die Gäste zum ersten Mitklatschen des Abends animierte.

„Mexico!“

Nach einer kurzen Umbau- und Getränkepause ging es nahtlos weiter: Die Union Musicale legte flott und gut eingespielt los mit der allseits bekannten Komposition „Te Deum“ – der Titel ist wohl nicht jedem geläufig, die Melodie allerdings schon. Mit dem Gesangsstück „Mexico“ kam Stimmung in den Saal: Sänger Jean-Marie Gaboriau erklärte in gutem, französisch gefärbten Deutsch, der eigentliche Sänger sei verhindert – die Schutzbehauptung wäre nicht nötig gewesen. Mit seinem Marsch durch die Publikumsreihen und großer Geste brachte er das schöne und etwas beknackte Stück Musik zu Gehör. Eine deutsche Version folgte. Auch schön: Das Intro der Erfolgsserie Game of Thrones von Ramin Djawadi im Arrangement von Frank Bernaerts.

Zum Abschluss spielten beide Ensembles zusammen – ein würdiges Finale, schließlich feierten die Gäste aus Frankreich und die deutschen Gastgeber ein weiteres Mal ihre Freundschaft, deren Anfänge nun schon über 30 Jahre zurückreichen.