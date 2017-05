Wundertüte voll Aktionen Anmeldung für GMHütter Ferienpass läuft

Georgsmarienhütte. Wenn amm 22. Juni in Niedersachsen die Sommerferien beginnen, dann ist das auch der Startschuss für die GMHütter Ferienpassaktion. Insgesamt 180 Angebote für Kinder und Jugendliche haben die Organisatoren in diesem Jahr auf die Beine gestellt. Die Anmeldung ist bereits möglich.

Auch nach 39 Jahren ist der Ansturm auf die Ferienpässe immer noch groß: Gut 1200 Exemplare verkauft die Stadt Georgsmarienhütte jedes Jahr. Wie im vergangenen Jahr können die Inhaber aus 180 verschiedenen Angeboten auswählen – vom Trendsport bis zum Kreativworkshop, vom Kinobesuch bis zum Ausflug in die Natur. „Es ist immer wieder schön, das durchzublättern“, meinte Bürgermeister Ansgar Pohlmann im Hinblick auf das Programmheft. „Eine tolle Mischung aus Indoor- und Outdoorangeboten.“ Dass es in diesem Jahr wieder so viele Angebote gibt, ist auch den zahlreichen Ehrenamtlichen zu verdanken. 55 Helfer betreuen die Ferienpassaktionen, 30 Vereine, 16 Organisationen und acht Kursleiter bieten Aktivitäten an. „Ohne die Ehrenamtlichen könnten wir den Ferienpass nicht anbieten“, so Pohlmann.

Trendsport Meerjungfrauschwimmen

Unter den angebotenen Veranstaltungen sind wieder viele Klassiker wie ein Besuch bei der Polizei oder bei der Feuerwehr: „Ohne die geht es nicht“, berichtet Jugendpflegerin Martina Möllenkamp. „Die sind beliebt und sofort ausgebucht.“ Es gibt aber auch einige Premieren, etwa ein Besuch auf der E-Kart-Bahn Nettedrom, Floßbau oder Bubble-Ball, bei dem die Kinder Fußball spielen, während sie in großen, aufblasbaren Bällen stecken. Ein Hit dürfte das Meerjungfrauenschwimmen werden: „Das ist der Trend“, so Möllenkamp. Wer es etwas gemütlicher mag, für den steht erstmals ein Spielenachmittag auf dem Programm. Die Aktionen richten sich an Kinder von 6 bis 18 Jahren, sowie an Fünfjährige, die im Sommer eingeschult werden.

Verkauf im Rathaus

Der Ferienpass ist ab sofort im Ferienpassbüro im GMHütter Rathaus (Zimmer 267) erhältlich. Die Kosten betragen fünf Euro. Zudem verkaufen Möllenkamp und ihre Helfer die Pässe an ausgewählten Tagen in den GMHütter Schulen. Der Ferienpass berechtigt nicht nur zum Besuch der verschiedenen Aktionen, er enthält auch Gutscheine für fünf Schwimmbadbesuche sowie Vergünstigungen bei Pizza, Eis und Minigolf. Die Kinoveranstaltungen sind für Inhaber ebenfalls kostenlos. Der Ferienpass ist während der gesamten Sommerferien erhältlich.

Online-Anmeldung

Für die einzelne Veranstaltungen können sich Kinder online unter www.ferienpass-georgsmarienhuette.de anmelden. Eine schriftliche Anmeldung ist ebenfalls möglich, das Formular kann telefonisch unter 05401/850-249 angefordert werden. Anmeldeschluss ist der 7. Juni. Erst danach werden die Kinder auf die Veranstaltungen verteilt. Ist die Nachfrage größer als die Zahl der Plätze, entscheidet das Los. Im Anschluss bekommen die Kinder eine Nachricht darüber, für welche Veranstaltungen sie einen Platz bekommen haben. Die Kosten für die jeweiligen Aktionen müssen während der Zahltage vom 14. bis zum 20. Juni im Rathaus beglichen werden, ansonsten wird der Platz an jemand anderen vergeben. Restkarten verkauft das Ferienpassbüro am 21. Juni ab 17 Uhr. Teilnahmekarten für übriggebliebene oder frei gewordene Plätze sind aber auch noch nach Ferienstart erhältlich.

Fossilien sind der Hit

Die Online-Anmeldung hat für Möllenkamp einen entscheidenden Vorteil: „Ich sehe die Resonanz und kann darauf reagieren.“ Nummer eins im letzten Jahr war „Wir legen den Dino frei“ mit 106 Anmeldungen auf zehn Plätze. In diesem Jahr findet der Fossilien-Workshop am Schölerberg deshalb gleich zweimal statt.