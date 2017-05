Kneipentour GMHütte: Sieben Kneipen, dutzende Fahrräder und ganz viel Sonnenschein

ebl Georgsmarienhütte. Christi Himmelfahrt: Ein freier Tag für viele – aber nicht für sieben Kneipenbesitzer in der Hüttenstadt. Zum ersten Mal organisierten sie die „Die etwas andere Kneipen Rad Tour“, die mit Spezialitäten und Attraktionen für Jung und Alt lockte. Und das bei strahlendem Sonnenschein.

Dem Vatertag wieder Schwung verleihen: Für die örtliche Wirtgemeinschaft war schnell klar, dass sie mit dem freien Donnerstag sehr viele Kunden anlocken kann. „Wir wollten neben der im Oktober stattfindenden Kneipentour, eine zweite Tour veranstalten, die bei gutem Wetter mit Fahrrädern abzufahren ist.“ Aloys Stegemann, der Ideengeber und zugleich Mitbetreiber des „Brauhaus Dröge“, hatte sichtlich Freude an den zahlreichen Gästen im Biergarten seines Lokals.

Kleines Stück Bayern

Jede Kneipe bot den Gästen sein besonderes Schmankerl an: Das Brauhaus Dröge lockte die Radler mit bayrischer Kost. „Münchener Hell und Leberkässemmel gehen heute besonders gut weg“, erzählte Stegemann. Der Biergarten war gut gefüllt, ein DJ spielte Schlager wie „Sweet Caroline“ von DJ Ötzi oder „Du schaffst das schon“ von Klubbb3 und die Kids konnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Jeder Gast bekam am Ende ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Dröge“ überreicht.

Grillbüffet und Fahrradausstellung in der Innenstadt

In Ortskern machten zwei Kneipen an der Veranstaltung mit. Zum einen das „Gasthaus Uthmann“, das extra für den Tag ein Grillbüffet zubereitete: „Wir bieten heute Pfeffersteak, Gyros mit diversen Salaten und Dips an“, schwärmte Ernst Uthmann, dessen Biergarten prall gefüllt war. Zum anderen konnten Besucher im „Gasthaus Gildehaus“ eine E-Bike-Ausstellung begutachten. Als Wirt der einzigen teilnehmenden Kneipe ohne echten Biergarten hatte Inhaber Christian Gildehaus sich kreativ gezeigt und ein kleines Zelt vor Tür aufgebaut, was nicht nur den Gästen sehr gefiel: „Normalerweise hätten wir heute Ruhetag. Ich finde diese gemeinschaftliche Aktion einfach toll.“

Tor III lockte mit Livemusik

In Alt-Georgsmarienhütte gab es neben Speisen und Kaltgetränken auch etwas für die Ohren: Die Osnabrücker Band „BlueScream“ sorgte mit ihrer Musik für eine gesellige Stimmung im Tor III – fanden auch die Betreiber: „Wir sind völlig begeistert von diesem Ansturm“, sagten Susanne und Frank Meier-Wiedenbach, die alle händevoll zu tun hatten.

Auch die anderen drei Lokalitäten hatten einiges zu bieten: Im „Restaurant Kolpinghaus“ konnte Besucher Gerichte aus dem Smokergrill genießen. Das Café „Waldesruh“ servierte neben zahlreichen Broten ein großes Familienbüffet. Und die „Heideschänke“ in Harderberg bot eine Radwanderung mit dem Osnabrücker Radreise-Anbieter „Mevelo“ an. Unterstützt wurde die gesamte Veranstaltung vom Stadtmarketing sowie dem Fahrradgeschäft „Calmer“.