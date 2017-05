„GMHütte gleich Grundmanns Hütte“ Stadtwerke-Chef in den Ruhestand verabschiedet

Stadtwerke-Chef in den Ruhestand verabschiedet MEC öffnen

Noch-Gegenwart und Zukunft der Stadtwerke: Der ausscheidende Geschäftsführer Wilhelm Grundmann und sein Nachfolger Jörg Dorroch bei der Verabschiedungsfeier am Mittwoch im Kasinopark. Foto: David Ebener

Georgsmarienhütte. Nur wenige dürften in den vergangenen 35 Jahren in GMHütte so viele Spuren hinterlassen haben wie Stadtwerke-Chef Wilhelm Grundmann, der 1982 bei der Stadt als Abteilungsleiter Wasserwirtschaft und Naturschutz angefangen hat und seit 2002 Stadtwerke-Chef ist. Der 65-Jährige habe „in der Stadt Geschichte geschrieben“, stellte Bürgermeister Ansgar Pohlmann bei der Verabschiedung im Kasino heraus.