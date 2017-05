1250 Euro Geldstrafe Betrunken Autounfall in GMHütte verursacht

Georgsmarienhütte/Melle. Ein Blutalkoholgehalt von 1,27 Promille hielt einen Meller nicht davon ab, Auto zu fahren. In GMHütte kollidierte er mit einem anderen Wagen und verletzte die Fahrerin. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 1250 Euro.

Der Angeklagte war aufgrund seines alkoholisierten Zustandes auf der Malberger Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Die Fahrerin erlitt eine Prellung im Brustbereich. Der Meller räumte die Vorwürfe ein. Er hatte bereits im Januar, zwei Monate nach der Tat, freiwillig seine Fahrerlaubnis bei der Polizei abgegeben. Am Tattag habe er einen Freund besucht, um ein Fax zu verschicken. „Ich habe ein Glas getrunken, oder auch ein paar mehr“, erklärte der 52-Jährige.

Angeklagter bei Unfall verletzt

Per Strafbefehl war der Meller bereits im April zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro sowie einer zwölfmonatigen Sperre für die Fahrerlaubnis verurteilt worden. Mit seinem Einspruch erhoffte er sich ein milderes Urteil. „Seine Existenz ist zerstört worden“, erklärte der Verteidiger. Seit dem Unfall sei sein Mandant krankgeschrieben, da ihm bei der Kollision eine Sehne in der Hand riss. Sein Arbeitgeber habe ihm zudem angekündigt, ihn aufgrund des Vorfalls zu entlassen. Als Kraftfahrer sei der Angeklagte auf eine Fahrerlaubnis angewiesen: „Die Sperre trifft ihn hart“, so der Verteidiger.

Verteidiger sieht Existenz bedroht

Die Staatsanwältin würdigte das Geständnis des Angeklagten und dass er nicht vorbestraft ist. Gegen ihn spreche jedoch, dass er bereits am Nachmittag alkoholisiert war, wenn das Verkehrsaufkommen höher ist als am Abend. Sie plädierte für eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie eine Sperre von noch sechs Monaten. Der Verteidiger hielt eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro sowie eine Sperre von noch vier Monaten für angemessen. „Seine Existenz ist erheblich bedroht, bis er wieder in Lohn und Brot ist“, betonte der Verteidiger.

Gericht mildert Urteil ab

Der Richter verurteilte den Meller zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 25 Euro sowie einer Sperre von noch sechs Monaten. Damit wäre der Angeklagte seinen Führerschein für insgesamt knapp ein Jahr los. Wäre das Urteil aus dem Strafbefehl bestehen geblieben, hätte er mindestens 15 Monate ohne Fahrerlaubnis auskommen müssen. Angesichts seines frühzeitigen Geständnisses könne man dem Angeklagten entgegen kommen, so der Vorsitzende: „Eine weitergehende Reduzierung halte ich aber nicht für angemessen.“