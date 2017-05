Figurentheater „Der kleine Prinz“ am 22. Juni im GMHütter Rathaus

„Der kleine Prinz“ am 22. Juni im GMHütter Rathaus MEC öffnen

Das Figurentheater „Der kleine Prinz“ nimmt sowohl Kinder als auch Erwachsene mit auf eine märchenhafte Reise auf der Suche nach Freundschaft und Menschlichkeit. Foto: Manfred Künster

Georgsmarienhütte. Gleich am ersten Tag der Sommerferien dürfen sich Kinder und Eltern im Rahmen des Ferienpassprogramms auf eine ganz besondere Märchenreise freuen: Das Figurentheater „Der kleine Prinz“ kommt am 22. Juni ins Georgsmarienhütter Rathaus. Karten für die Erzählung gibt es schon jetzt in der Stadtbibliothek Georgsmarienhütte.