„Willkommen bei den Hartmanns“ Open-Air-Kino in Holzhausen am 16. Juni

Holzhausen. Am Freitag, 16. Juni, ist in Holzhausen wieder großes Kino: Im improvisierten Open-Air-Kino im Atrium auf dem Schulhof der Antoniusschule läuft um 22 Uhr die Kommödie „Willkommen bei den Hartmanns“.

Organisiert wird der Kinoabend von der Holzhauser Runde unter der Beteiligung des DRK, Holzhauser Lebens, Kolpings, der Antoniusschule und der CDU Holzhausen. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Kulturbüro des Landkreises Osnabrück. Und wenn das Wetter wider Erwarten ausgerchnet an diesem Abend nicht mitspielt? Dann geht es ins DRK Heim am Haunhorstweg.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 5 Euro in der Antonius Apotheke oder im Schuhhaus Wöhrmeyer und für 7 Euro an der Abendkasse. Für Catering ist gesorgt.

Der Film mit Senta Berger, Heiner Lauterbach, Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Eric Kabongo, Uwe Ochsenknecht und Ulrike Kriener kam am 3. November 2016 in die Kinos und erreichte in Deutschland bis Jahresende über drei Millionen Zuschauer. Alles beginnt, als Angelika Hartmann (Senta Berger), frisch pensionierte Lehrerin und Mutter einer von Alltagsproblemen geplagten gutbürgerlichen Familie, eines Tages beschließt, einen Flüchtling aufzunehmen...