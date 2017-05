Konzert im GMHütter Rathaus Französische Musiker zu Gast in der Hüttenstadt

Georgsmarienhütte. Am Himmelfahrtswochenende kommen rund 35 Musiker aus der französischen Partnerstadt St. Macaire nach GMHütte. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei gemeinsame Konzerte von Union Musicale und Blasorchester Georgsmarienhütte mit ihren Dirigenten Jean Paul Allaume und Peter Stückemann.

Die beiden Orchester werden am Freitag, 26. Mai, um 19:30 Uhr im Saal Niedersachsen des GMHütter Rathauses das erste Konzert geben. Das Programm deckt das Spektrum von Barock bis zu Rock ab. Neben konzertanter Blasmusik gehören auch moderne von „Live and let die“ oder „My Name is Nobody“ im fetzigen Big-Band-Sound zum Programm. Zweiter gemeinsamer Konzerttermin ist dann am Samstag, 27. Mai. um 15 Uhr auf dem Kirchplatz in Bad Essen.

Mehr als 30 Jahre

Die Städtepartnerschaft zwischen GMHütte und St. Macaire-en-Mauges begann vor mehr als 30 Jahren mit Kontakten zwischen der Realschule der Hüttenstadt und dem Collège Jean Bosco auf franzöischer Seite. Seitdem haben sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger beider Kommunen engagiert und Kontakte geknüpft. So veranstalten die beiden Schulen immer wieder Austauschwochen.

Europa als Wertegemeinschaft

Der Gedanke von einem freien Europa, das sich als Wertegemeinschaft und weniger als ökonomischer Zweckverband versteht, wird hier gelebt und getragen. Gerade in Zeiten eines neu aufkeimenden Nationalismus und sich gegenseitigen Abschottens ist das Treffen zwischen europäischen Nachbarn und Freunden ein wichtiges Element, um die Zukunft eines gemeinsamen Europas zu festigen und weiterzuentwickeln. Und alle Beteiligten stellen immer wieder fest: Franzosen und Deutsche können wunderbar miteinander feiern.