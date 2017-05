Geschichtsstunde Türkisches Theater in Georgsmarienhütte

Türkisches Theater in der Aula der Realschule Georgsmarienhütte. Foto: Swaantje Hehmann

midi Georgsmarienhütte. Den Mann auf dem großen Porträt im Hintergund erkennt vermutlich jeder Türke: Ein Offizier in Uniform und mit Schnauzbart, der entschlossen in eine noch ungewisse Zukunft schaut. Unter den Orden auf der Brust ist auch das Eiserne Kreuz, verliehen vom Deutschen Kaiser für die erfolgreiche Verteidigung der Halbinsel Gallipoli gegen die Entente. Mustafa Kemal, dem sein Volk später den Ehrennamen „Atatürk“ gab, stand im Mittelpunkt eines Theaterstücks in der Aula der Realschule.