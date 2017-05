Netzwerk „Frühe Hilfen“ Angebote für Schwangere und Eltern in GMHütte

Georgsmarienhütte. Über 30 Angebote stehen parat: Das Georgsmarienhütter Netzwerk „Frühe Hilfen“ bietet ab sofort ein breitgefächertes Angebot, um Schwangeren oder Eltern mit Kindern in den ersten Lebensjahren tatkräftig unter die Arme zu greifen.

Auf Initiative des Landkreises Osnabrück soll durch derartige Netzwerke in den Kommunen die Chancen für eine gesunde Entwicklung der Kinder von Geburt an ermöglicht werden.

Egal ob die Geburt noch bevorsteht oder das Kind bereits drei Jahre alt ist, mit den über 30 Angeboten hat das Netzwerk Frühe Hilfen in Georgsmarienhütte eine breite Auswahl an Themen zusammengestellt, damit Eltern bei Fragen, Sorgen oder auf der Suche nach Austauschmöglichkeiten nicht allein gelassen werden.

Passgenaue Unterstützungsangebote

Das Konzept des Netzwerkes sieht dabei vor, passgenaue Unterstützungsangebote für Eltern und Kinder ab der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des Kindes zu bieten, die Maßnahmen aus dem Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendpflege, der Schwangerschaftsberatung und der Frühförderung nutzen und weiterentwickeln.

Dementsprechend werden zum Beispiel spezielle Sprechstunden für werdende Eltern angeboten, die eine Vor- und Nachsorge mit einer anschließenden Betreuung durch eine Familienhebamme beinhalten und vom deutschen Kinderschutzbund sowie dem Kinderschutz-Zentrum Osnabrück unterstützt werden.

Beratungstermine zur Geburtsvor- und Nachbereitung

Aber auch klassische Beratungstermine zur Geburtsvor- und Nachbereitung stehen auf der Agenda. Für Kinder im ersten Lebensjahr werden unter anderem Spiele mit allen Sinnen durch das Familienzentrum St. Antonius oder das Prager Eltern-Kind-Programm durch das Familienzentrum Alt-Georgsmarienhütte und St. Marien angeboten.

Neben einem Schnupperkurs bei der Kunstschule Paletti oder einem Spielkreis werden für Kinder bis zwei Jahre auch Leseaktionen organisiert, die in der Stadtbibliothek Georgsmarienhütte stattfinden. Dieses wird auch für Kinder bis drei Jahre angeboten, wobei darüber hinaus auch an Elternsprechstunden, einem offenen Minitreff oder aber an einem Väterfrühstück teilgenommen werden kann.

Flyer mit Infos

Alle Angebote und Unterstützungsmaßnahmen, sowie weitere Informationen zu Terminen und Preisen sind in dem neu erstellten Flyer der Frühen Hilfen aufgeführt, der unter www.georgsmarienhuette.de/fruehe-hilfen angesehen werden kann. Fragen beantwortet Susanne Häring unter 05401/850– 05 oder unter susanne.haering@georgsmarienhuette.de.