48 regionale Aussteller aus jeglichen Bereichen, von der Pflege bis zur Industrie, präsentierten bei der Ausbildungsmesse in Georgsmarienhütte ihre Berufe. Die Messe „Talent trifft Ausbildung“ fand erstmalig am Gymnasium Oesede statt. Dadurch habe einfacher eine höhere Schüleranzahl erreicht werden können, lobte Lars Hellmers, Vorstand der kommunalen Arbeitsvermittlung bei Maßarbeit. Die Maßarbeit ist eine Tochtergesellschaft des Landkreises Osnabrück, die unter anderen die Kooperation zwischen weiterführenden Schulen und regionalen Unternehmen unterstützt. In Zusammenarbeit mit dem Gymnasium selbst und der Stadt Georgsmarienhütte wurde die Messe organisiert.

Das große Organisatoren-Team: Vertreter des Gymnasums Oesede, der Stadt Georgsmarienhütte und der Maßarbeit. Foto: Nico Marsänger

Etwa 1400 Schüler aus Georgsmarienhütte, Hasbergen und Hagen aus den Jahrgangsstufen acht bis 13 waren an zwei Tagen auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf oder dem passenden dualen Studium. Für die Jahrgänge 11 bis 13 war bereits der Abend des ersten Messetages am Dienstag eine Pflichtveranstaltung: Dort konnten sie sich für ein sogenanntes Speedmeeting anmelden, bei dem Mini-Vorstellungsgespräche mit den Ausstellern geführt werden konnten.

Zukunftsängste bei den Schülern

Um am Mittwoch, dem zweiten Tag, nicht ganz ohne Plan in den Messebereich zu stolpern, hatte sich jeder Schüler im Vorfeld einige Betriebe ausgesucht, deren Stände er besuchen wollte. Von den Organisatoren wurden sie dazu ermutigt, Berufe auszuwählen, die nicht zu ihren typischen Interessen zählen. So probierte sich die 15-jährige Marie Natsch an der Säge am Stand der Tischlerei Kull aus Bad Laer. „Ich habe noch keine große Vorstellung, was ich machen möchte, deswegen bin ich heute vielfältig unterwegs“, sagte sie. Auf ihrer Liste stehen neben „Tischler“ noch „OP-Assistentin“ und „Gärtnerin“. Sie habe Sorge, nicht rechtzeitig herauszufinden, welchen Beruf sie ausüben wolle, sagte die Schülerin. Sie sehe in der Messe deshalb eine gute Gelegenheit, ihre Interessen herauszubilden.

Während Marie Natsch rechts selbst Hand anlegt, demonstriert Markus Kull links, wie es geht. Foto: Nico Marsänger

Auch Amelie Hübschmann war auf der Suche. Ihr gefielen vor allem die Stände, an denen man aktiv etwas ausprobieren konnte. Auch sie sei sich im Unklaren über ihre berufliche Zukunft, sagte sie. Außerdem habe sie finanzielle Sorgen: „Alles wird teurer. Inwiefern kann ich mir das überhaupt leisten, was ich machen möchte?“ Andere Schüler sorgten sich um die letzten Schuljahre oder wünschten sich den passenden Beruf in der Region.

Als vormittags die Schulen aus Hasbergen und Hagen anreisten, wurde es voll im Gymnasium Oesede. Foto: Nico Marsänger

Ausbildungsberufe weiterhin unterbesetzt

Blickfang und Schülermagnet direkt vorm Eingang war der Bagger, den Landschaftsbauer Boymann mitgebracht hatte. Bagger fahren sei eine Herausforderung, die man zu Beginn direkt lernen müsse, erklärte Hannah Lippert, selbst Auszubildene bei Boymann. „Wir sind hier in der Hoffnung, neue Azubis zu finden. Wir haben viele Baustellen und dafür zu wenig Arbeitskräfte.“ Es würden zu wenig neue Leute nachkommen, sagte Lippert.

Einmal Bagger fahren: Hannah Lippert beobachtet die ersten Versuche der Schüler. Foto: Nico Marsänger

Ein ähnliches Problem schilderte Tim Haberland von der AGW-Elektrotechnik aus Georgsmarienhütte. Zwar hätten dieses Jahr alle Ausbildungsplätze besetzt werden können, dennoch werde die Arbeit nicht weniger - die Leute aber schon.

Tim Haberland zeigt, wie es geht. Foto: Nico Marsänger

Schulsystem unzureichend?

Markus Kull von der Tischlerei Kull sieht für das Handwerk ein tiefergehendes Problem: „Das Schulsystem ist nicht auf Handwerk ausgerichtet“, sagte er. Deshalb sei es schwer, neue Leute für das Handwerk zu finden. Immerhin: Bei der Messe am Gymnasium Oesede war sein Stand gut besucht. Und auch andere Austeller zogen ein positives Feedback.