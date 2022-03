Vor allem Familien mit Kindern wählten gern die vier Kilometer lange Wanderstrecke, die oberhalb von Harderberg weite Sicht auf Georgsmarienhütte und Kloster Ohrbeck ermöglicht. FOTO: Petra Pieper Georgsmarienhütter Wandertag 400 Wanderer genossen Landschaft und Sonne rund um Harderberg Von Petra Pieper | 20.03.2022, 15:07 Uhr

Knapp 400 Teilnehmer zählten die Organisatoren am 34. Georgsmarienhütter Wandertag, der am Sonntag, dem offiziellen Frühlingsanfang, bei strahlendem Sonnenschein stattfand. Mancher Wanderer war am Ende nur „wunschlos glücklich“.