Den Auftakt der Feierlichkeiten markierte das traditionelle Frühjahrskonzert. Rund 220 Gäste waren in den Saal Steinfeld geströmt, um mit der Schützenkapelle zu feiern. Bereits der Einzug der 31 Musiker im Alter von neun bis 44 Jahren war von Applaus begleitet. Die KSK ist in erster Linie für ihr umfangreiches Repertoire bekannt, und auch diesmal hatte Leiter Thomas Niemann ein buntes Programm zusammengestellt: Neben Klassikern wie dem Radetzky-Marsch gab es Pophits älteren und neueren Datums wie „Thriller“ von Michael Jackson oder „Mr. Saxobeat“ von Alexandra Stan, Walzer oder Musicalnummern zu hören. In ferne Länder ging es mit der Filmmusik zu „Pirates of the Caribbean“ (Fluch der Karibik), für die sich einige Musiker eine Augenklappe überzogen, und dem Bossa-Nova-Standard „Agua de Beber“. Auch Matthes Richter sorgte mit dem „Solo für Marimba“ für lateinamerikanisches Flair.

Das Programm beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Musik: Zwischen den einzelnen Titeln erzählte Friedel Nolte Anekdoten aus der 30-jährigen Geschichte der Kapelle. 322 Jahre musste der Schützenverein Kloster Oesede ohne eigene Kapelle auskommen, bis Willi Bünte, Heinz Bossmeyer, Reinhold Mentrup und Josef Schriever das Blasorchester ins Leben riefen. Bünte und Schriever waren auch am Samstagabend anwesend und wurden für ihr Engagement vom Vereinsvorsitzenden Günter Stolzenberg mit einem Pokal geehrt. Auch Bürgermeister Ansgar Pohlmann bedankte sich bei der Kapelle und überreichte einen gefüllten Umschlag.

Für Gelächter im Publikum sorgten diverse Einspieler von Tubist Mathias Weber, der mit sonorer Stimme und knisterndem Kaminfeuer im Hintergrund Heinz-Erhardt-Gedichte vortrug. Zum Abschluss spielte die Kapelle drei Titel, die sich das Publikum gewünscht hatte: „In the Mood“, „Rot sind die Rosen“ und „Over the Rainbow“. Es brauchte allerdings noch zwei Zugaben, bis die Gäste halbwegs bereit waren, sich auf den Heimweg zu machen.

Lange mussten die Fans nicht bis zum nächsten Auftritt warten: Bereits am darauffolgenden Nachmittag war die Kapelle beim Familienfest auf dem Marktplatz erneut zu hören. Nachdem Stoltzenberg und Schützenvereinspräsident Georg Daudt die rund 100 Schaulustigen auf dem Marktplatz begrüßt hatten, zog die Kapelle durch Kloster Oesede. Unterstützt wurde sie auf dem 20-minütigen Festumzug von befreundeten Kapellen: dem Spielmannszug Schwagstorf, dem Blasorchester Renslage und dem Blasorchester Borgloh. Bei Kaffee und Kuchen auf dem Festzelt waren zudem die Big Band der Kreismusikschule und das Blechbläserensemble Wunderblech zu hören. Auch wenn die „junge Combo“ (Pohlmann) in letzter Zeit mit Mitgliederschwund zu kämpfen hatte, bot sie ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, das die Zuschauer begeisterte. Bleibt zu hoffen, dass die KSK in Zukunft noch viele Jubiläen feiern kann.