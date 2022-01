Der vierfachen Mutter Julia S. aus Georgsmarienhütte wird vorgeworfen ihren Impfpass gefälscht zu haben. Deshalb steht plötzlich die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss in ihrer Wohnung.

imago images/Christian Ohde

Geogsmarienhütte. Julia S. aus Georgsmarienhütte ist geschockt, als sie am Montag nach Hause kommt und Polizeibeamte mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss bei ihr in der Küche stehen. Der Vorwurf: Die vierfache Mutter soll ihren Impfausweis gefälscht haben.

Die 38-Jährige ist strafrechtlich noch nie aufgefallen. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Georgsmarienhütte. Warum Julia S. in dieser Woche plötzlich Besuch von der Polizei in ihrem eigenen Zuhause hatte und sie zunächst fü