Bei der Postbank in Oesede können jetzt Kunden der geschlossenen Deutsche-Bank-Filiale Geld abheben oder überweisen.

Michael Schwager

Georgsmarienhütte. Vor rund zwei Monaten hat die Deutsche Bank ihre Filiale in Georgsmarienhütte geschlossen. Erwartungsgemäß fanden das nicht alle Kunden gut. Die Bank reagiert nun auf Kritik an verschlechtertem Service.

Was ist passiert?Anfang November schloss die Deutsche Bank ihre Filiale an der Oeseder Straße in Georgsmarienhütte. Die Kunden wurden per Brief dergestalt informiert, dass die nächstgelegene Filiale in Osnabrück sie willkommen hieß.Doch Deu