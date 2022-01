Bushaltestelle in Georgsmarienhütte: Droht Schulkindern hier Gefahr?

Werden wir gesehen? Eltern befürchten, dass ihre Kinder auf dem Weg zur Bushaltestelle "Kaffeehäuser" in Georgsmarienhütte und beim Warten auf den Bus nicht sicher sind.

André Havergo

Georgsmarienhütte. An einer düsteren Bushaltestelle an der Borgloher Straße gibt es weder Warnschilder noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Eltern sorgen sich um ihre Schulkinder – und drängen Politik und Behörden, etwas zu ändern. Der tödliche Unfall an der B51 hat sie aufgerüttelt.

Wenn der Erstklässler Piet Kröger morgens das Haus verlässt, trägt er leuchtende Armreifen und Reflektoren an Jacke und Tornister. Seine Mutter Eva Siemoneit setzt eine blickende Stirnleuchte auf. Zur Bushaltestelle "Kaffeehäuser" an der ge