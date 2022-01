Omikron-Welle und viele PCR-Tests: Auch die Laborarztpraxis Osnabrück in Georgsmarienhütte warnt vor Überlastung. Seit Montag gibt es hier deutlich mehr zu tun. Man habe das Personal bereits aufgestockt.

Jörn Martens

Osnabrück. Mit der Omikron-Welle zieht auch das Corona-Testgeschehen drastisch an. Auch die in Georgsmarienhütte ansässige Laborarztpraxis Osnabrück musste das Personal fast verdreifachen, damit kein Rückstau an PCR-Tests droht.

Die Rate der positiven Corona-Testergebnisse steigt derzeit massiv an. Der Gesundheitsdienst im Landkreis Osnabrück registrierte innerhalb eines Tages 275 weitere Corona-Fälle (Stand 12. Januar). Im Landkreis beträgt der RKI-Wert mitt