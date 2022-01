Beliebte Babynamen für Jungen und Mädchen 2021 in Georgsmarienhütte

Mia und Lia: Wie schon in den Vorjahren, sind auch 2021 die Namen mit nur wenigen Buchstaben die absoluten Favoriten bei Eltern in Georgsmarienhütte und Umland gewesen.

Waltraud Grubitzsch/dpa

Georgsmarienhütte. Wie schon in den Vorjahren, sind auch im vergangenen Jahr die Namen mit nur wenigen Buchstaben die absoluten Favoriten bei Eltern in Georgsmarienhütte gewesen. Mia, Lea oder Tom? – Wer hat es 2021 an die Spitze geschafft?

850 Geburten wurden im vergangenen Jahr in Georgsmarienhütte beurkundet, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Das sind neun mehr als im vergangenen Jahr. Das Standesamt in Georgsmarienhütte registrierte im vergangenen Jahr zudem viel