Monika Vollmer

Georgsmarienhütte. Für die Parteien in Niedersachsen stehen nach Kommunal- und Bundestagswahlen im Herbst vergangenen Jahres in 2022 die Landtagswahlen an. Der SPD-Ortsverein GMHütte hat den Fraktionsvorsitzenden Julian Symanzik als Bewerber für die Landtagskandidatur nominiert.

Der 33-jährige Harderberger will für die Sozialdemokraten im Wahlkreis 76 mit Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Georgsmarienhütte, Glandorf, Hagen und Hasbergen antreten. Er ist seit mehr als 15 Jahren auf kommunalpolitischer Ebene akti