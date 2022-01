Versuchter Automatenaufbruch in Georgsmarienhütte – Täter fliehen

Wer hat beobachtet, wie drei Männer sich an einem Zigarettenautomaten in Georgsmarienhütte zu schaffen gemacht haben? Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Ein Ehepaar ist in Georgsmarienhütte in der Nacht zu Mittwoch durch mehrfaches metallisches Knallen aus dem Schlaf geweckt worden. Als die beiden aus dem Fenster schauten, sahen sie drei Männer. Die Unbekannten machten sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen.

Gegen 3.47 Uhr war das Ehepaar geweckt worden, berichtet eine Sprecherin der Osnabrücker Polizei. Sie schauten, woher die Geräusche stammten, und sahen beim Blick aus dem Fenster drei Männer, die an der Ecke Holster Straße/Am Königsbach an