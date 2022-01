Deshalb ist die Müllabfuhr in Bissendorf, Hilter und Georgsmarienhütte heute ausgefallen

In Teilen von Bissendorf, Hilter und Georgsmarienhütte sind am Mittwoch Touren der Müllabfuhr ausgefallen. Die Tonnen sollen am Wochenende geleert werden, kündigt Awigo an.

alwlsobott gmbh

Bissendorf/Hilter/Georgsmarienhütte. In Teilen von Bissendorf, Hilter und Georgsmarienhütte sind am Mittwoch, 5. Januar, Mülltonnen voll beziehungsweise gelbe Säcke liegen geblieben. Die Awigo nennt den Grund für den Ausfall der Müllabfuhr und kündigt kurzfristig einen Ersatztermin an.

Krankheitsbedingte Ausfälle hätten dazu geführt, dass eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle (gelbe Tonne/gelber Sack) in Teilen von Bissendorf – genauer in Stockum, Himbergen, Holte, Eistrup – und einzelnen Bereichen in Borgloh n