Autofahrer müssen in Georgsmarienhütte ab sofort den Fuß vom Gas nehmen

Ab sofort gilt für alle Verkehrsteilnehmer auf der Sutthauser Straße zwischen dem Bahnübergang und der Einmündung zur Ludwig-Wolker-Straße in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30.

Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten

Georgsmarienhütte. An der Sutthauser Straße im Georgsmarienhütter Stadtteil Holzhausen ist es zu laut. Um die Anwohner vor den Auswirkungen des Lärms zu schützen, wurde nun eine Temporeduzierung angeordnet.

