Tötung in Frankfurt: Männer aus Region Osnabrück in Untersuchungshaft

Im Kreisverkehr Sutthauser Straße/Holzhauser Straße in Georgsmarienhütte-Holzhausen hat die Osnabrücker Polizei am Donnerstag zwei Männer festgenommen. Die Beschuldigten sitzen jetzt in U-Haft.

HERMANN PENTERMANN

Georgsmarienhütte/Osnabrück/Frankfurt. Die beiden Männer aus der Region Osnabrück, die nach einem Tötungsdelikt in Frankfurt am Main in Georgsmarienhütte festgenommen wurden, sitzen in Untersuchungshaft. Zu dem Tatvorwurf geäußert haben sich die Beschuldigten bislang nicht.

"Für beide Beschuldigte wurde Untersuchungshaft angeordnet", teilt Jannis Gervelmeyer von der Osnabrücker Polizei am Montag auf Anfrage der Redaktion mit. Die beiden Männer waren am Silvestertag einem Haftrichter vorgeführt worden.&nbs