Spinnenbiss in Georgsmarienhütte: Wie Experte Armin Bauer die Suche erlebt

Vorsicht ist die Mutter der Spinnen-Fahndung. Armin Bauer öffnet ein mögliches Versteck.

NWM-TV

Georgsmarienhütte. Wie fühlt man sich bei der Suche nach einer eventuell giftigen, großen Spinne? Armin Bauer, der dafür in den Aldi-Markt in Georgsmarienhütte-Oesede geholt worden ist, ist Profi. So erlebt er die Suche.

Unmittelbar nach dem ersten Sucheinsatz sagte der Hilteraner auf Nachfrage der Redaktion am Mittwochabend: "Ich wäre glücklich gewesen, wenn ich das Tierchen hätte präsentieren können." Aber dagegen hatte die Spinne offenbar etwas. Sie tauc