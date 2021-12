Mann in Frankfurt tödlich verletzt - zwei Festnahmen in Georgsmarienhütte

Im Kreisverkehr Sutthauser Straße / Holzhauser Straße in Georgsmarienhütte-Holzhausen hat die Osnabrücker Polizei zwei Menschen festgenommen.

Hermann Pentermann

Georgsmarienhütte. Nach einem Tötungsdelikt am Mittwochabend in Frankfurt am Main in Hessen hat die Polizei Osnabrück in der Nacht zu Donnerstag in Georgsmarienhütte zwei Menschen festgenommen.

Die Personen sollen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in der hessischen Landeshauptstadt stehen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. "Die Festnahme erfolgte im öffentlichen Raum, genauer im Kreisverkehr Sutthauser Straße / Holzhau