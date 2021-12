Diese Tannenbaumabholungen finden in Georgsmarienhütte im Januar 2022 statt

Zu Weihnachten noch festlich geschmückt im Wohnzimmer, landen die meisten Weihnachtsbäume im Januar auf der Straße. In Georgsmarienhütte finden an zwei Samstagen mehrere Sammelaktionen statt, bei denen die Bäume abgeholt werden.

Imago images/Petra Schneider-Schmelzer

Georgsmarienhütte. Irgendwann nach Weihnachten wird der Christbaum wieder abgeschmückt. Doch wohin mit der Tanne, die bereits ihre Nadeln verliert? In Georgsmarienhütte finden im Januar gleich mehrere Sammelaktionen statt.

Im Januar 2021 mussten einige der geplanten Tannenbaumaktionen in Georgsmarienhütte ausfallen. Schuld war die Corona-Pandemie. Im kommenden Januar sollen sie jedoch wieder stattfinden. An zwei Samstagen sind verschiedene Gruppen in allen se