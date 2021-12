Absturzgefahr: Fußgängerbrücke am Wiesengarten in Georgsmarienhütte gesperrt

Derzeit aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt: die Brücke Wiesengarten über den Kiffenbrinkbach im Stadtteil Oesede.

Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten

Georgsmarienhütte. Die Fußgängerbrücke am Wiesengarten über den Kiffenbrinkbach in Georgsmarienhütte ist gesperrt. Grund seien "erhebliche Mängel". Eine Lösung ist aber in Sicht.

Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Bauwerkes seien erhebliche Mängel an der in wesentlichen Teilen aus Holz bestehenden Brücke festgestellt worden, teilt die Stadt Georgsmarienhütte mit. Die Brücke könne demnach nicht mehr verkehrssic