GMHütte on Ice ab dem Zweiten Weihnachtstag mit 2Gplus-Regel

GMHütte on Ice: In Oesede gilt ab Heiligabend Maskenpflicht und 2GPlus.

Bettina Mundt

Georgsmarienhütte. Bereits von Beginn an hat GMHütte on Ice, die Eisbahn in Oesede, auf die 2G-Regelung gesetzt. Nun werden die Schutzmaßnahmen noch einmal erhöht.

Denn gemäß der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung gelte landesweit zunächst vom 24. Dezember bis 2. Januar die Warnstufe 3, schreibt die Stadt Georgsmarienhütte. Damit wird für diesen Zeitraum bei GMHütte on Ice die 2Gplus-Regelu