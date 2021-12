Eine Übersicht, wo man am 25. und 26. Dezember in Georgsmarienhütte frische Brötchen kaufen kann. (Symbolbild)

Paul Knecht/dpa

Georgsmarienhütte. Auf frische Brötchen muss an den Weihnachtstagen nicht verzichtet werden. In Georgsmarienhütte haben ein paar Bäcker geöffnet. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten.

Zwar haben am ersten und zweiten Weihnachtstag in diesem Jahr nicht alle Bäckereien in Georgsmarienhütte geöffnet, dennoch kann man bei ein paar Bäckern frische Brötchen bekommen.Öffnungszeiten der Bäcker in Georgsmarienhütte am Samstag, 25