Georgsmarienhütte: Menschen mit Beeinträchtigung ziehen in WG – und brauchen Hilfe

Sie wünschen sich ein gemeinsames und selbstbestimmtes Leben: Acht junge Erwachsene mit Handicap wollen ab April in Georgsmarienhütte ambulant betreut wohnen und suchen dafür Helfer.

Ulla Märsch

Georgsmarienhütte. Im April soll der Neubau an der Karlstraße in Georgsmarienhütte bezugsfertig sein, dann wollen „Die Mutigen“, acht junge Erwachsene mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, in zwei Wohngruppen dort einziehen. Doch es gibt ein Problem.

Schon jetzt sorgen ihre Eltern und die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück (HHO) dafür, dass bis zum Start alles gerichtet ist. Und das ist gar nicht so leicht. Zwar wächst das Haus mit acht Appartments und zwei großen Gemeinschaftsräumen