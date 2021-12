Eine digitale Ampel im Internet soll solche Warteschlangen vor dem Awigo-Recyclinghof in Georgsmarienhütte künftig vermeiden helfen. Das Foto entstand im April 2020.

David Ebener

Georgsmarienhütte . Lohnt sich gerade jetzt die Fahrt zum Recyclinghof in Georgsmarienhütte? Oder muss ich mit einer langen Wartezeit rechnen? Diese Frage lässt sich ab sofort mit einem Blick ins Internet beantworten.

Nach der Ausweitung der Öffnungszeiten auf den Grünplätzen will die Awigo will ihren Kundenservice rund um ihre Entsorgungsstandorte weiter ausbauen. Für die Kunden des stark frequentierten Recyclinghofs in Georgsmarienhütte gibt es jetzt e