Farbenprächtiges Spektakel über Osnabrück. Bei diesem Jahreswechsel das wegen des Verkaufsverbots für Feuerwerk nicht zu erwarten. Pyrotechniker haben erhebliche Einbußen.

David Ebener

Wallenhorst/Fürstenau/Riesenbeck/Freren. Das erneute Verkaufsverbot für Raketen am Silvesterhimmel bringt etliche Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten – auch in der Region Osnabrück.

Als die Nachricht bei Fabian Jedamczyk (32) eintrudelte, musste er sie erst einmal sacken lassen. Bund und Länder hatten verkündet, dass der Verkauf von Feuerwerk und Böllern zu Silvester in diesem Jahr erneut verboten ist. Bis zum Schluss