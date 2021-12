Neue Corona-Verordnung ohne Folgen für GMHütte on Ice in Oesede

2G-Regelung auf der Eisfläche und Umzäunung mit zentraler Eingangskontrolle, aber keine Maskenpflicht: Die Eisbahn auf dem GMHütter Rathausvorplatz ist von den Veränderungen der neuen Corona-Verordnung des Landes nicht betroffen. Kinder bis 18 Jahre sind von der Kontrolle ausgenommen.

Stadtmarketingverein/Bick

Georgsmarienhütte . Der Osnabrücker "Eiszauber," der am Ledenhof auf einer Kunststofffläche stattfindet, wird zwar am Sonntag vorzeitig beendet, aber die zehnte Auflage von „GMHütte on Ice“ läuft wie gewohnt unter 2G-Regeln weiter. Dies hat der Stadtmarketingverein, der das Event seit 2011 organisiert, noch einmal deutlich gemacht.

„Es gibt durch die neue Corona-Landesverordnung keine Veränderungen, die Eisbahnen betreffen“, stellt Olaf Bick, der Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, fest. Deshalb werden Laufzeiten und das abendliche Eisstockschießen unter den se