Die Malteser bauen auf dem Oeseder Kirmesplatz in Georgsmarienhütte, schräg gegenüber von Lüchtefeld, ein Testzentrum auf. Es soll ab Donnerstag öffnen.

Hermann Pentermann

Georgsmarienhütte. Jetzt kommt Schwung ins Corona-Schnelltesten in Georgsmarienhütte. Malteser und Neue Apotheke bringen am Donnerstag auf dem Kirmesplatz in Oesede ein Testzentrum an den Start – mit beachtlicher maximaler Schlagzahl.

Michael Schulze, Leiter der Notfallvorsorge der Stadtgliederung GMHütte des Malteser Hilfsdienstes, erwartet, dass dort vier Mitarbeiter unter Volllast bis zu 210 Probanden pro Stunde testen können. Auf vier Teststraßen bekommen die Mensche