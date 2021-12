In Georgsmarienhütte gibt es jetzt Eisbecher aus dem Automaten

Im ersten Monat gut angenommen: Marco Rizzi und Sohn Roberto sind mit dem Start des neuen Eisautomaten-Angebots mehr als zufrieden. Die rund 50 Fächer werden täglich aufgefüllt.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte . „Wir haben jetzt 90 Tage länger geöffnet“, freut sich Senior-Chef Marco Rizzi. Der neu aufgestellte Automat am Eiscafé an der Oeseder Straße in Georgsmarienhütte werde gut angenommen.

Normalerweise ist bis Februar Winterpause, aber jetzt sind dank moderner Technik das ganze Jahr rund um die Uhr Eisspezialitäten im Angebot. Die Idee, den Verkauf ohne die traditionelle Pause rund ums Jahresende fortzusetzen, hat er von&nbs