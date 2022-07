Vor 25 Jahren begegneten sich erstmals evangelische Christen aus Georgsmarienhütte und aus Durban. Mit diesen Kontakten wollten Gemeinden des Kirchenkreises ihre südafrikanischen Mitchristen im Apartheidregime, in Armut und Glaubensleben unterstützen. Nach und nach schlossen sich zehn Gemeinden an, organisierten Aktionen, spendeten für ihre Partnergemeinden, es folgten wechselseitige Besuche.

„Eine Partnerschaft lebt hauptsächlich von den persönlichen Kontakten“, sagt Anke Meckfessel, Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses im Kirchenkreis. Mehrere Begegnungen mit wieder neuen Kontakten soll es im Jubiläumsjahr geben. Am 20. Juli machen sich Jugendliche auf den langen Weg.

Als Anke Meckfessel, Religionspädagogin an der Berufsbildenden Schule Haste, die Partnerschaft und die Reise vorstellte, war das Interesse der Schüler groß. Neun Jugendliche wurden für die Jubiläumsreise ausgewählt.

Sechs von ihnen werden für drei Wochen den Kirchenkreis Umvoti bereisen. Sie lernen in der deutschen Siedlung Hermannburg ein Gartenprojekt kennen, bei dem südafrikanischen Jugendlichen mit dem Gemüseanbau Hilfe zur Selbstversorgung gegeben wird. Eine Woche arbeiten die Jugendlichen in einem Krankenhaus in KwaDukuza, in der dritten Woche besuchen sie Partnergemeinden.

Die 19-jährige Janina Bolte und die 18-jährige Christin Baltes aus Engter wollen vor allem südafrikanisches Familienleben und fremde Kulturen kennenlernen. Lukas Dependahl freut sich auf die Musik. Seit Langem sind afrikanische Trommeln sein Hobby. Jetzt erhofft er sich in Südafrika viele neue Musikimpulse.

Lena Rauer gehörte bereits vor zwei Jahren der Reisedelegation an. Jetzt bleibt sie zwei Monate und absolviert ein soziales Praktikum.