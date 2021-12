In Georgsmarienhütte sind weitere Corona-Schnelltestzentren in Planung

Große Nachfrage nach Schnelltests: Die DLRG GMHütte bietet im Waldbad wieder Coronatests an. Am Freitag, 3. Dezember, von 17.30 bis 19.30 Uhr ist erstmals geöffnet.

imago-images/Oberhäuser

Georgsmarienhütte . Die Nachfrage nach Coronatests ist wegen der 2Gplus-Regel gerade riesengroß. In Alt-GMHütte bietet die DLRG im Waldbad jetzt ab Freitag an drei Tagen in der Woche wieder die Möglichkeit zum Schnelltest an.

Anfang Oktober war das zuvor seit Juni laufende Testangebot eingestellt worden, da der Bund ab dem Zeitpunkt nicht mehr automatisch die Kosten übernommen hat. Die Getesteten mussten selber zahlen, was zum Einbruch der Zahlen führte. Jetzt s