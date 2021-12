Kinder-Weihnachtskino in Georgsmarienhütte ab sofort mit 2Gplus

Seit Mittwoch gelten im Landkreis Osnabrück die Schutzmaßnahmen der Warnstufe 2. Davon ist auch das Georgsmarienhütter Weihnachtskino betroffen.

dpa/Thomas Frey

Georgsmarienhütte. Seit Mittwoch, 1. Dezember, gelten im Landkreis Osnabrück im Zusammenhang mit der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung die Schutzmaßnahmen der Warnstufe 2. Davon ist auch das Weihnachtskino betroffen.

Mit den neuen Schutzmaßnahmen ist bei Veranstaltungen in Innenräumen ab 15 teilnehmenden Personen die 2Gplus-Regel Pflicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Georgsmarienhütte. Es können demnach nur Personen an der Veranstaltung