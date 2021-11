Ab kommender Woche sollen in den kreisangehörigen Kommunen regelmäßig Impftermine angeboten werden. (Symbolfoto)

dpa/Sven Hoppe

Osnabrück. Ab kommender Woche sollen in Kommunen im Landkreis Osnabrück regelmäßig Impftermine angeboten werden. Der Landkreis schickt dazu mobile Corona-Impfteams. Noch müssen etliche Details geklärt werden, aktuell erhält der Zeitplan den letzten Schliff.

Keine einfache Aufgabe, die Kapazitäten der Teams und die Wünsche der Kommune in einen Plan zu gießen. Fest steht: Los gehen soll es am Montag, 29. November, in Georgsmarienhütte – wie in den meisten Kommunen wohl im Rathaus. Dort macht das