Parkplätze am Waldfriedhof Kloster Oesede eingeschränkt

Ab Mittwochabend und am Donnerstag stehen nur begrenzt Parkplätze am Waldfriedhof Kloster Oesede zur Verfügung.

Stadt GMHütte/Otten

Georgsmarienhütte. Am Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. November, wird das Parken am Waldfriedhof in Kloster Oesede eingeschränkt.

Grund für die Beeinträchtigungen bei der Nutzung der Parkflächen am Waldfriedhof sind laut Mitteilung der Stadt Georgsmarienhütte Baumfällarbeiten. Die zu erledigenden Baumarbeiten werden mithilfe eines Autokrans durchgeführt, der dafür auf