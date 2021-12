Für einen befreundeten Dealer bewahrte eine Frau aus Georgsmarienhütte 370 Gramm Heroin auf. (Symbolfoto)

dpa/Patrick Seeger

Georgsmarienhütte. Weil sie für einen Freund Drogen in ihrer Wohnung aufbewahrte, wurde eine Frau aus Georgsmarienhütte nun vom Amtsgericht Bad Iburg verurteilt.

Bei einer Durchsuchung war die Polizei am 10. Juni vergangenen Jahres in der Wohnung der Angeklagten fündig geworden. In einem Koffer, der im Schlafzimmerschrank der heute 30 Jahre alten Frau abgestellt war, entdeckten die Beamten neben 10