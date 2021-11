70 Jahre miteinander verheiratet: Eva und Heinrich Brune feiern am 16. November Gnadenhochzeit.

Jessica Bleiker

Georgsmarienhütte. Am 16. November sind sie 70 Jahre miteinander verheiratet: Eva und Heinrich Brune. Noch heute leben sie gemeinsam in ihrem Haus in Georgsmarienhütte-Holzhausen.

70 Jahre Ehe – das ist ein äußert seltenes Jubiläum, das auch als Gnadenhochzeit bezeichnet wird. „Ja, wir empfinden es tatsächlich als eine Gnade, dass wir so lange miteinander und bis heute vergleichsweise gesund leben durften“, bestätige