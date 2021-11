Deutsche Bank schließt Donnerstag die Filiale in Georgsmarienhütte

Donnerstagabend geht die Beleuchtung aus: Die Filiale der Deutschen Bank an der Oeseder Straße in Georgsmarienhütte schließt.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Die Deutsche Bank in der Oeseder Straße in Georgsmarienhütte hat am Donnerstag ihren letzten Öffnungstag.

Vor rund einem Jahr hat die Deutsche Bank angekündigt, bundesweit knapp 100 Filialen zu schließen. Im Frühjahr folgte dann eine Liste, auf der auch der GMHütter Standort an der Oeseder Straße als eine der Stellen aufgeführt war, d