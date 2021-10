Georgsmarienhütte: Nächste Wende beim Kauf von Am Rathaus 18

Jetzt wieder eine neue Lage: Ein Rechtsgutachten hat ergeben, dass die Stadt bei der Immobilie Am Rathaus 18 nicht das Vorkaufsrecht nutzen kann.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte . Und wieder eine Wende um die Immobilie Am Rathaus 18 in Georgsmarienhütte: Die vom Rat der Stadt beschlossene Wahrnehmung des Vorkaufsrechts für das Gebäude Am Rathaus 18 ist wohl rechtlich nicht zulässig.

Es läuft derzeit nicht rund um Rathaus. Nachdem es Mitte September eine glatte Abfuhr der Politik für den Personalvorschlag von Bürgermeisterin Dagmar Bahlo (SPD) bei der Wiederbesetzung der „Leitung der Stabsstelle für Wirtschaft