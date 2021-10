Wie das Kreimer-Selberg-Museum in Holzhausen an ein echtes Schwergewicht kam

Mithilfe eines Krans wurde die 1200 Kilogramm schwere Stahlgusskokille am Kreimer-Selberg-Museum angeliefert.

Dominik Lapp

Holzhausen. Das im Sommer eröffnete Kreimer-Selberg-Museum in Holzhausen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nun bekam das Haus eine Stahlgusskokille geschenkt. Was das ist und was es damit auf sich hat.

Das war ein denkwürdiger Moment, als am Freitagvormittag ein Lastwagen vor dem Museum in der Sutthauser Straße hielt und mithilfe eines Krans eine 1200 Kilogramm schwere Stahlgusskokille abgeladen und neben dem Museumseingang platziert wurd