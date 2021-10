Warnstreiks bei Wiemann, Teutofracht und Teutoservice in GMHütte

IG Metall Osnabrück

Georgsmarienhütte. Knapp 300 Beschäftigte aus der Frühschicht haben am Montagmorgen im Betrieb der Oeseder Möbel Industrie die Arbeit für mehr als eine Stunde niedergelegt. Aufgerufen zum Warnstreik waren die Beschäftigten von Wiemann, Teutoservice und Teutofracht.

Zum ersten Mal legen in der Frühschicht zeitgleich knapp 300 Mitarbeiter der Unternehmen Teutoservice GmbH, Teutofracht Spedition GmbH und der Mathias Wiemann GmbH & Co. KG gemeinsam die Arbeit nieder. "So viele Kolleginnen und Kollegen